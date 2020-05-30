Монтевидео, , 07:35 — REGNUM В Уругвае из-за встречи с заражённой коронавирусом чиновницей президент Луис Лакалье Поу и несколько членов правительства ушли на карантин. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба президентской администрации.

Заседание, в котором участвовала глава регионального отделения министерства социального развития, у которой впоследствии выявили коронавирусную инфекцию, состоялось в субботу. Присутствовавшие на встрече президент, министр национальной обороны Хавьер Гарсиа и другие члены правительства теперь должны будут сдать тесты на новый коронавирус и дожидаться результатов анализов в изоляции на карантине.

Напомним, первые четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Уругвае были выявлены 13 марта, а с 17 марта было объявлено о полном закрытии границ страны с Аргентиной.

В настоящее время в Уругвае заразились коронавирусом более 800 человек, скончались 22 человека.

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