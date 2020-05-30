Полярный, Мурманская область, , 07:31 — REGNUM В Баренцевом море начались противолодочные учения корабельной поисково-ударной группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) при участии многоцелевой атомной подводной лодки СФ. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

Поисково-ударная группа, в состав которой входят малые противолодочные корабли (МПК) «Брест», «Юнга» и «Снежногорск», в ходе учений выполнит поиск атомной подводной лодки условного противника, роль которой исполняет многоцелевая подводная лодка одного из соединений подводных сил СФ.

При поиске моряки-противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере. А после обнаружения противника — совместную атаку и его «уничтожение».

Учения продлятся несколько дней. Выход в море из главной базы флотилии в Полярном (Кольский залив) обеспечивали базовые тральщики «Ядрин» и «Ельня».

Как сообщало ИА REGNUM, два боевых корабля и многоцелевой подводный ракетоносец Северного флота готовятся провести в Баренцевом море учения, в ходе которых будет отработана атака подлодки условного противника. В этих учениях будут задействованы большой противолодочный корабль «Североморск» и малый противолодочный корабль «Онега».

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