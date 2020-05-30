Пекин, , 06:06 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны встать на сторону жителей Миннесоты в их праведном гневе против убийства полицейским негра по имени Джордж Флойд, сообщает 29 мая китайская газета Global Times в своей редакционной статье.

После смерти негра Джорджа Флойда в результате насильственных действий полиции, разгневанные протестующие Миннеаполиса ломанулись к зданию городской полиции, откуда затем разгорелся пожар. Позже в городе начались акты мародерства, вызывавшие беспокойство мэра города Джейкоба Фрея и президента США Дональда Трампа.

«После всего трех дней хаоса в Миннесоте Трамп пригрозил отрыть огонь по протестующим и использовать военных для подавления насильственных акций. Он также публично пообещал насильственные репрессии. Это, наверное, самое жестокое отношение к подавлению беспорядков в мире на сегодняшний день. Недаром даже Twitter пометил тематическую публикацию Трампа как нарушающую запрет на «восхваление насилия», — отмечает издание.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийства безоружных негров от рук полиции. По ее словам, власти США должны предпринять серьезные действия для прекращения таких убийств и обеспечить справедливое правосудие по поводу таких действий.

«В США более 100 тыс. человек умерли от COVID-19, большинство из их — слабые, пожилые, бедны и представители меньшинств. С другой стороны, смерть Флойда показывает вопиющее неравенство в США, которое проникает вглубь американского общества и может спровоцировать еще более серьезные последствия», — сообщает издание.

Газета также указывает на то, что политические элиты США не заинтересованы и не имеют смелости устранить разного рода злоупотребления силой в обществе. А это, с учетом риторики политиков и их подстрекательства к вражде против иностранных сил в ситуации, когда низшие классы не могут организоваться, приводит к тому, что протесты никак не влияют на политическую систему в США. США надежно сохраняют баланс.

В США самый высокий показатель смертности от COVID-19, а полиция постоянно злоупотребляет насилием, производя массовую стрельбу ежегодно. Но политические элиты США по-прежнему считают, что такая страна наилучшим образом обеспечивают защиту прав человека в мире. Сейчас же ситуация с правами человека в США подвергается критике по всему миру, но Штаты почему-то обеспокоены китайским законом о национальной безопасности в Гонконге, который, по их мнению, способен нарушить права человека.

«Лицемерные политические элиты США в полном мере проявили двойные стандарты и запутались. Они хорошо подсчитывают выгоды, но все хуже ладят со здравым смыслом и общественными настроениями. Они верят, что могут манипулировать всем на свете. Тогда пусть они продолжают валять дурака. Вашингтон будет платить за это все больше и больше», — заключает издание.