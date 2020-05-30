Пекин, 30 мая 2020, 06:06 — REGNUM Власти Соединенных Штатов должны встать на сторону жителей Миннесоты в их праведном гневе против убийства полицейским негра по имени Джордж Флойд, сообщает 29 мая китайская газета Global Times в своей редакционной статье.
После смерти негра Джорджа Флойда в результате насильственных действий полиции, разгневанные протестующие Миннеаполиса ломанулись к зданию городской полиции, откуда затем разгорелся пожар. Позже в городе начались акты мародерства, вызывавшие беспокойство мэра города Джейкоба Фрея и президента США Дональда Трампа.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийства безоружных негров от рук полиции. По ее словам, власти США должны предпринять серьезные действия для прекращения таких убийств и обеспечить справедливое правосудие по поводу таких действий.
Газета также указывает на то, что политические элиты США не заинтересованы и не имеют смелости устранить разного рода злоупотребления силой в обществе. А это, с учетом риторики политиков и их подстрекательства к вражде против иностранных сил в ситуации, когда низшие классы не могут организоваться, приводит к тому, что протесты никак не влияют на политическую систему в США. США надежно сохраняют баланс.
В США самый высокий показатель смертности от COVID-19, а полиция постоянно злоупотребляет насилием, производя массовую стрельбу ежегодно. Но политические элиты США по-прежнему считают, что такая страна наилучшим образом обеспечивают защиту прав человека в мире. Сейчас же ситуация с правами человека в США подвергается критике по всему миру, но Штаты почему-то обеспокоены китайским законом о национальной безопасности в Гонконге, который, по их мнению, способен нарушить права человека.