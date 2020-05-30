Пекин, , 05:41 — REGNUM Соединенные Штаты жестко заплатят за свои опрометчивые и необоснованные действия и санкции против Китая, сообщает 30 мая газета Global Times.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его администрация начнет ликвидировать политику исключений, которая предоставляла Гонконгу особые привилегии. Анонс был сделан в качестве очередного «бортового залпа» против Китая в рамках тактики травли против Китая в связи с тем, что власти США не смогли справиться с эпидемией нового коронавируса у себя в стране.

«Мы примем действия по отмене соглашения о преференциях с Гонконгом вроде отдельной таможенной и туристической зоны относительно остального Китая», — заявил Трамп во время пресс-конференции 29 мая касательно Китая.

Пресс-брифинг начался на час позже запланированного, поскольку Трамп был занят умиротворением внутреннего гнева, вызванного убийством бывшим офицером полиции Миннеаполиса негра по имени Джордж Флойд.

Оплот администрации трампа, включая Мнучина, Помпео, О’Брайена, Лайтхайзера, Кудлоу и Наварро приняли участие в пятничной пресс-конференции в Розовом саду Белого дома. Трамп и его свита быстро покинули место после 10-минутного выступления, не ответив на вопросы СМИ.

Выступление Трампа касалось целого ряда соглашений США с Гонконгом, включая договор об экстрадиции. Кроме того, он пообещал, что следующим шагом будет введение «санкций против чиновников КНР в Гонконге», которые прямо или косвенно вовлечены в размывание гонконгской автономии.

«Сегодня мы завершаем нашу дружбу со Всемирной организацией здравоохранения (ВТО)», — заявил также Трамп.

Как отмечает издание, США, а не его «воображаемый враг» Китай заплатят очень высокую цены за их безрассудную авантюру с введением санкций против Гонконга, сообщают региональные обозреватели, отмечая, что они не удивятся уменьшению влияния США в Гонконге, поскольку применяемая ими тактика травли только навредит их интересам.

США могут разыграть множество трюков, которые привели бы к насильственным нападкам в сфере политики и общественного мнения. Однако у США нет Гонконга, а санкции, направленные на Китай, не смогут нанести стране тяжелый удар, а ущерб от них будет мизерным, заявил вице-президент Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао Лау Сиу-кай.

По словам Лау, реальны действия, которые могут предпринять США, стоят крайне дорого и приносят мало пользы, что впоследствии оставит США лишь с одними убытками.