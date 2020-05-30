Москва, , 03:54 — REGNUM Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценивает ущерб, который будет нанесён разрывом отношений с Соединёнными Штатами, заявила 30 мая журналистам представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы осведомлены о последних новостях, и руководство нашей организации оценивает эту проблему, включая ее влияние на наши программы», — сказала она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ, обвинив организацию в «отказе проводить требуемые реформы». Вашингтон настаивал на том, что организация содействует властям Китая, который якобы скрывает информацию о коронавирусе, и который вместе с ВОЗ несёт ответственность за его распространение по планете.

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Освободившееся финансирование американский лидер пообещал направить другим странам «на срочные нужды здравоохранения».

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