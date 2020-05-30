Москва, , 03:33 — REGNUM США прекращают отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, заявила 29 мая журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения, — сказала она. — Что могут США предложить миру взамен?»

Он добавила, что плачевная ситуация в американской системе здравоохранения, выявленная во время борьбы с коронавирусом, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ, обвинив организацию в «отказе проводить требуемые реформы». Освободившееся финансирование американский лидер пообещал направить другим странам «на срочные нужды здравоохранения».

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