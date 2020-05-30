Берлин, , 03:26 — REGNUM Свое очное участие в июньском саммите стран G7 («Группы семи») в Вашингтоне еще не согласовала канцлер Германии Ангела Меркель, 29 мая сообщает газета Politico со ссылкой на немецкое правительство.

Она поблагодарила за приглашение на мероприятие его организатора президента США Дональда Трампа. Меркель объяснила свое решение ситуацией с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Белом доме рассказали, что проведение очной встречи G7 решено перенести на конец июня.

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