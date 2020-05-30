Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Решение Верховного суда Венесуэлы в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо назвал недействительным госсекретарь США Майк Помпео, 29 мая сообщает пресс-служба госдепа на своей странице в Twitter.

Ранее суд признал законным смещение Гуаидо с должности спикера парламента Боливарианской Республики. При этом Помпео обвинил Верховный суд в нелегитимности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции страны с предложением выдвинуть своих кандидатов для участия в парламентских выборах, которые должны пройти в текущем году.

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