Дублин, , 02:43 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа разорвать отношения с Всемирной организации здравоохранения является ужасным, заявил глава минздрава Ирландии Саймон Харрис на своей странице в Twitter.

«Если мы ищем врага, то все просто — это не какая-либо организация, это сам вирус», — добавил он.

Харрис подчеркнул, что для борьбы с коронавирусной инфекцией необходимы совместные усилия многих стран. Он добавил, что международному сообществу необходимо объединиться для борьбы с пандемией, а не атаковать друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрывают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Он добавил, что в распространении инфекции по миру виноваты ВОЗ и Китай.

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