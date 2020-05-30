Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Въезд в США ученых из Китая ограничил американский президент Дональд Трамп, подписав соответствующее распоряжение, 29 мая сообщается на сайте Белого дома.

В документе сказано, что Китай якобы пытается заполучить секретные технологии и интеллектуальную собственность США для различных нужд, в том числе и военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп пообещал, что выпустит документ, «защищающий жизненно важные исследования в университетах» США.

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