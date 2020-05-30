Тегеран, , 08:11 — REGNUM 28 мая президент Ирана Хасан Рухани поздравил Мохаммада Багера Галибафа с избранием на пост спикера иранского парламента, также называемого Меджлисом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 мая.

В своем поздравительном послании Рухани выразил надежду, что совместными усилиями и конструктивным взаимодействием между правительством и парламентом будет достигнуто «больше синергии в организации дел страны для решения проблем народа, повышения надежды в обществе и большего служения великой иранской нации».

«Я желаю Вам больших успехов в выполнении возложенной на Вас миссии и реализации высоких идеалов священной системы Исламской Республики Иран», — сообщил Рухани в своём послании, говоря о том, что в текущих сложившихся условиях на фоне американских санкций и пандемии COVID-19 иранскому парламенту предстоит решить множество проблем, стоящих перед государством.