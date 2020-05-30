Рига, , 01:15 — REGNUM Министры здравоохранения и иностранных дел Прибалтики работают над единым решением по безопасному поведению для всех въезжающих в эти страны лиц, пишет портал nra.lv.

Существует предварительная договорённость достигнутая на совместном заседании глав минздравов и внешнеполитических ведомств, что требования к 14-дневному безопасному поведению не будут относиться ко всем приезжающим из других стран ЕС, где уровень выявляемых заболеваний COVID-19 не превышает 15 заболевших на 100 000 человек.

В данный момент в Латвии действует требование об обязательном 14-дневном безопасном поведении для всех приехавших в страну не из Литвы или Эстонии. Параллельно в Брюсселе, по словам министра здравоохранения Илзе Винкеле, идёт выработка единых подходов по отношению к въезжающим в ЕС жителям других стран.

Кабинет министров Латвии рассмотрит эти предложения на следующей неделе.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране. Планируется, что режим ЧС будет отменён 9 июня.