Рига, , 01:14 — REGNUM Председатель Национального совета по средствам массовой информации (NEPLP) Ивар Аболиньш в ходе онлайн дискуссии заявил, что с 1 января 2021 года вещание на русском языке прекратит финансируемый за счёт бюджета телеканал LTV7.

» LTV7 будет транслировать программы на латышском языке, а содержание для национальных меньшинств будет перенесено на интернет платформу» — сказал Аболиньш.

После разгрома Полицией Безопасности службы новостей на русском языке на частном Первом балтийском канале, новости на LTV7 оставались последним эфирным новостным вещанием на русском языке в Латвии. Новостные программы LTV7, выполняя заказ правительства, всегда поддерживали курс латвийских властей на ассимиляцию русской общины