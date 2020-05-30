Тегеран, , 08:33 — REGNUM 29 мая спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Галибаф и его турецкий коллега Мустафа Шентоп в телефонном разговоре призвали к более прочному поддержанию мира и безопасности в ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Дружеские отношения между Ираном и Турцией всегда устанавливались на самом высоком уровне», — сказал Галибаф, отметив: «Иранский парламент приветствует любые меры по развитию отношений в таком позитивном ключе». Он также подчеркнул важность продолжения диалога между Ираном, Россией и Турцией в рамках Астанинского мирного процесса по сирийскому урегулированию.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, поздравил Галибафа с избранием на пост спикера иранского парламента. Кроме того, он осудил жесткие санкции США, введенные против Ирана. Он также пригласил Галибафа осуществить визит в Турцию.

Шентоп заявил, что парламент Турции готов укреплять двусторонние связи с Ираном в политической, экономической и культурной сферах.