Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он пообщался с родственниками афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейскими в Миннеаполисе (США, штат Миннесота). Об этом Трамп заявил 29 мая на круглом столе с руководителями промышленных компаний.

«Я поговорил с членами семьи — потрясающие люди», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейские в городе Миннеаполис убили афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Стражи порядка просто задушили его ногой, прижав горлом к асфальту.

Это вызвало гнев местного населения, которое собралось на стихийные акции протеста. Эти акции очень быстро переросли в погромы. В городе сожгли ряд зданий, разграбили магазины. В городе был объявлен комендантский час.

Известно, что четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них 29 мая предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.