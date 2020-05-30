Тегеран, , 08:47 — REGNUM 29 мая министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами назвал поддержание безопасности в Персидском заливе общей сферой интересов государств региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Соседние страны несут ответственность за поддержание безопасности в этом районе», — сказал он, добавив: «Разрешение властям США войти в регион может быть расценено как стратегическая ошибка».

Иранский чиновник также отметил, что иностранные государства и их действия всегда были причиной возникновения нестабильности под предлогом обеспечения безопасности в Персидском заливе.

Бригадный генерал подчеркнул, что эти страны стремятся продать оружие на миллиарды долларов и сохранить свои базы в регионе, запугивая Иран и создавая кризис в зоне Персидского залива, а затем устанавливая зависимость от безопасности прибрежных государств.