Брюссель, , 00:33 — REGNUM Европейский союз не собирается вслед за США вводить санкции против Китайской Народной Республики из-за намерений Пекина ужесточить законодательство о национальной безопасности в Гонконге. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Напомним, власти США, Великобритании, Канады и Австралии выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи с проектом о механизме защиты национальной безопасности в Гонконге, который готовят в Пекине. Эти страны считают, что Пекин нарушает условия передачи британской колонии Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году. Тогда было объявлено, что Китай обязуется придерживаться принципа «Одна страна — две системы» в отношении Гонконга как минимум до 2047 года.

29 мая президент США Дональд Трамп объявил, что, по мнению Вашингтона, Китай больше не придерживается принципа «Одна страна — две системы», а за нарушение автономии Гонконга против КНР Соединенные Штаты вводят санкции.