Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Твит, в котором Дональд Трамп призвал власти города Миннеаполиса (штат Миннесота, США) живее принимать меры по устранению беспорядков, не был призывом к насилию и расизму, сообщил 29 мая журналистам американский президент.

Глава государства пояснил, что 27 мая в Миннеаполисе во время беспорядков, начавшихся после гибели 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда, застрелили человека. Стрельба начинается из-за грабежей, отметил Трамп.

Также глава Штатов напомнил, что ранее, в середине марта, огнестрельные ранения получили также семь жителей города Луисвилля (штат Кентукки, США).

Трамп «Я не хочу, чтобы это происходило, и именно такой смысл несёт выражение, размещённое вчера вечером».

При этом глава Штатов подчеркнул, что его твит был не заявлением, а констатацией происходящего. Проблемы же возникают, только когда в игру вступают «ненавистники и те, кто жаждет причинить неприятности в социальных сетях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, твит Трампа, в котором он пригрозил направить в Миннеаполис спецподразделения силовиков, чтобы прекратить беспорядки, был помечен соцсетью как «нарушающий правила «Твиттера» в отношении героизации насилия».

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