Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Широкое распространение коронавирусной эпидемии произошло из-за правительства Китая, которое «скрывало уханьский вирус», позволяя ему расширяться, заявил 29 мая на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

«Мир страдает от незаконных действий китайских властей. Сокрытие Китаем уханьского вируса позволило ему распространиться по всему миру», — сказал президент США.

При этом он заявил, что Китай «полностью контролирует» Всемирную организацию здравоохранения, хотя «платит лишь $40 млн в год», а США — $450 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть некие доказательства того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё для сокрытия ситуации с коронавирусом», однако так и не предъявил эти доказательства.

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