Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Въезд китайских исследователей в США для участия в исследованиях будет ограничен, сообщил 29 мая журналистам американский президент Дональд Трамп.

В ходе пресс-конференции глава Штатов заявил, что сегодня, 29 мая, он опубликует документ, «защищающий жизненно важные исследования в университетах нашей страны».

Этим распоряжением будет запрещён въезд в США для «определённых иностранных граждан из Китая». Речь идёт о тех, кто, по мнению Трампа, «представляет потенциальную угрозу безопасности» США.

Напомним, США пытаются обвинить Китай в распространении коронавируса. Китай, в свою очередь, задаёт Штатам вопросы о «непрозрачных» исследованиях в их лабораториях.

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