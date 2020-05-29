Пекин, , 23:20 — REGNUM Внимание китайских СМИ по-прежнему привлечено к ситуации вокруг Тайваня и принятию в КНР мер, препятствующих сепаратистским устремлениям властей острова к «независимости», вопреки достигнутому в 1992 году консенсусу об «одном Китае», сообщает 29 мая Синьхуа.

Заявление о необходимости продвигать мирное воссоединение страны сделал председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, указавший, что в эти дни исполняется 15 лет со дня принятия Закона о сецессии, являющегося одним из краеугольных камней курса «Одно государство — два строя», находящегося в основе политики Пекина по тайваньскому вопросу.

Глава ВСНП выступил по данному вопросу на специальном симпозиуме, созванном в Пекине в Доме народных собраний. Закон о сецессии, по его мнению, продолжает играть важную роль в обеспечении международно-правовых гарантий мира и безопасности в районе Тайваньского пролива. Однако сепаратистские силы с этим не смирились и продолжают провокационную деятельность.

Призвав к принятию решительных мер по сдерживанию и борьбе с сепаратистскими настроениями, Ли Чжаньшу указал на брошенный этим вызов государственному суверенитету и территориальной целостности Китая. Он выразил уверенность, что соотечественники по обеим сторонам пролива стремятся к воссоединению, которому препятствуют сторонники «независимости», действующие в сговоре с внешними силами.