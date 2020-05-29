Москва, , 23:19 — REGNUM Метод остановки «агрессивных» действий России, предложенный экс-президентом Украины Леонидом Кравчуком, не что иное как несбыточная мечта, сообщил 29 мая российский политик Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Кравчук опять о несбыточном: мечтает о «жёсткой единой коалиции в поддержку Украины», — написал Пушков.

На такие «жёсткие меры», отметил он, способны лишь Польша и прибалтийские державы.

По оценке Алексея Пушкова, такие «коалиции» не нужны ни Франции, ни Германии, ни Италии, ни Австрии. В отношении Украины они не предпримут ничего более того, что уже сделали с этой страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Кравчук заявил, что в ответ на «агрессивные дела» России Европа должна ввести «полные финансово-экономические санкции» и дипломатическую изоляцию.

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