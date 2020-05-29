Москва, , 22:53 — REGNUM Вблизи границ России за последнюю неделю был замечен 21 иностранный самолёт-разведчик. Об этом сообщает 29 мая официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Сообщается, что в течение недели воздушную разведку у российских границ вели также пять беспилотных летательных аппаратов других государств.

В Минобороны отметили, что все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Три раза с целью недопущения нарушения государственной границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

Отмечается, что ни в одном из случаев не было допущено нарушений воздушного пространства Российской Федерации.