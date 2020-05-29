Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Недопустимым назвал расизм 44-й президент США Барак Обама в Twitter 29 мая.

Комментируя гибель афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США) 25 мая, бывший американский президент отметил, что люди в Штатах уже начинают считать «нормой», «что к ним относятся по-другому из-за их расы».

Американцев это раздражает и мучает, отмечает политик — как и конкретная ситуация с чернокожим, который «умирает, лёжа лицом на улице, под коленом полицейского».

Обама «Это не должно быть «нормальным» в Америке 2020 года. Это не может быть «нормальным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний американский президент Дональд Трамп обругал власти Миннеаполиса за то, что они не могут привести в порядок обстановку в городе, где после насилия над чернокожим акции протеста переросли в погромы.

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