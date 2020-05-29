Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил власти КНР в отказе от принципа «Одна страна — две системы», в рамках которого британская колония Гонконг была возвращена под юрисдикцию Китайской Народной Республики. Об этом Трамп объявил сегодня, 29 мая.

По словам Трампа, Китай заменил свое обещание следовать принципу «одна страна — две системы» на принцип «одна страна — одна система».

Напомним, что именно благодаря декларированию данного принципа британская колония Гонконг вернулась под юрисдикцию Китая. Однако сейчас после серии мощных протестов в Гонконге, официальный Пекин пытается установить более жесткий контроль над автономией.

Трамп заявил, что вводит санкции против Китая из-за ущемления автономии Гонконга. Одна из санкций — это запрет на въезд в США отдельных иностранных граждан из Китая.