Идлиб, Сирия, , 22:23 — REGNUM Три случая обстрела населённых пунктов зафиксированы за день в Идлибской зоне деэскалации, сообщил 29 мая начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По информации российского Центра, огонь по поселениям вёлся с позиций группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Мааррет-Мухос, один обстрел населённого пункта Дахр-Эль-Кебир, один обстрел населённого пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлёв.

Кроме того, он отметил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, в Идлибской зоне зарегистрировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 марта 2020 года в соответствии с российско-турецкими договоренностями на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня.

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