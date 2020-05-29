Москва, , 22:19 — REGNUM В США накопились системные проблемы в сфере прав человека, сообщили 29 мая в пресс-службе МИД РФ.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало инцидент в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), где в результате насилия со стороны полиции погиб афроамериканец Джордж Флойд.

«При задержании он был задушен на глазах у многочисленных прохожих. Имеющаяся в публичном доступе видеозапись произошедшего со всей очевидностью свидетельствует, что речь идет о жестоком убийстве», — сообщили в МИД РФ.

Российская сторона напомнила о череде подобных преступлений американской полиции, которых было немало за последние годы. Например, убийство в 2016 году подростка, который якобы прятал нож от правоохранителей.

Полтора года назад в городе Далласе полицейскими был убит безоружный афроамериканец, 13 марта 2020 года в городе Луисвилл (штат Кентукки, США) убили сотрудницу скорой помощи Бреонну Тейлор.

«В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В их числе — дискриминация по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и «средств самообороны» частными лицами и многие другие», — отметили в МИД РФ.

Российская сторона призвала США тщательно расследовать убийство Флойда. А также начать исправлять ситуацию в правовой сфере, «привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Флойд умер в тюрьме после задержания 25 мая. В Миннеаполисе, а также в ряде других американских городах, начались беспорядки. Американские власти не проявляют единства в вопросе реагирования на происходящее.

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