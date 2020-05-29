Ашхабад, , 21:52 — REGNUM Странам СНГ необходимо наладить эффективные механизмы сотрудничества в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов заявил в ходе саммита глав правительств Содружества Независимых Государств, передает пресс-служба туркменского МИДа.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в частности, речь идет об осуществлении скоординированных действий по обеспечению санитарно-карантинных мероприятий на границах между странами СНГ.

«Одновременно с этим нужно в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии. Инициатива президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в этом направлении подразумевает постоянный обмен опытом и информацией по вопросам изучения природы происхождения инфекции нового типа и форм проявления заболеваний, вызываемых коронавирусом», — уточнил он.

По итогам заседания участники саммита приняли заявление о совместных усилиях государств — участников СНГ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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