Москва, , 21:16 — REGNUM Новую редакцию КоАП обсудит уже новый созыв Госдумы, считает первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Что касается перспектив принятия нового КоАП в целом, то думаю, что с учетом его объема (более 600 страниц) и близкого начала предвыборной гонки — рассматривать и работать над ним придется уже депутатам следующего созыва», — отметил Лысаков в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минюст опубликовал очередную версию новой редакции Кодекса об Административных правонарушениях. Документ оставляет 50-процентные скидки на штрафы за нарушения Правил дорожного движения (ПДД). Кроме того, в отдельной главе проекта подробно урегулированы вопросы привлечения к административной ответственности несовершеннолетних — с них также будут брать штрафы в случае наличия дохода.

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