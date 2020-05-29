Москва, , 21:15 — REGNUM В МВД России рассматривают предложение некоторых экспертов о создании специального приложения, которое будет содержать цифровой профиль мигранта. Идея заключается в том, что въезжающие в Россию на постоянное место жительства или для временной работы граждане иностранных государств обязаны загружать приложение «Мигрант» на свои смартфоны. В приложении будет формироваться «рейтинг социального доверия мигранта», основанный на социально-правовом статусе мигранта, биометрических данных, сведения о здоровье, криминальном прошлом, если такое имело место.

А что будет, если прибывший в Россию иностранец откажется устанавливать приложение? Это автоматически понизит рейтинг социального доверия к мигранту.

Цифровые профили для приложения «Мигрант» в России могут начать действовать сразу после того, как государство откроет свои границы после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

«Рейтинг социального доверия» — это не доморощенный термин, он пришёл из Китая, где подобные эксперименты уже проводятся в нескольких крупных городах. Китайские граждане с низким рейтингом доверия притесняются в правах вплоть до отказа им в социальном обеспечении. Решение о присвоении шкалы в рейтинге принимает искусственный интеллект на основе обработки больших данных.

Кажется, что планы МВД отвечают новой «Концепции государственной миграционной политики на 2019−2025 годы», предусматривающей создание единого реестра мигрантов, а также единой платформы обработки информации об иностранных гражданах и миграционных потоках «для использования всеми заинтересованными государственными органами».

Но речь в Концепции не идет о круглосуточной слежке за человеком с помощью смартфона (приложение хотят сделать частью цифрового профиля мигранта для того, чтобы правоохранительные органы отслеживали его передвижение с помощью геолокации) и уж тем более о внедрении системы социального рейтинга. Так что все движения в этом направлении — чья-то хорошо продуманная игра на опережение.

Также с помощью алгоритмов чиновники оградят себя от прямого общения с иностранными гражданами — извещение об окончании срока действия документов и налоговых платежах мигрант будет получать через приложение.

В конце 2019 года количество мигрантовв России насчитывало порядка 12 млн — это 8% от всего населения РФ.

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