Горловка, ДНР, 29 мая 2020, 20:50 — REGNUM Возгорание произошло 29 мая на Никитовском доломитном заводе (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает «Донецкое агентство новостей».
По словам Ивана Приходько, главы администрации города Горловка, обстрелян был посёлок городского типа Гольмовский, и конкретно — Никитовский доломитный завод.
Загорелось неэксплуатируемое здание на территории предприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате атаки со стороны ВСУ 29 мая ранен мирный житель Горловки.
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