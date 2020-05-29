Минск, , 20:47 — REGNUM «Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — сказано в опубликованном 29 мая заявлении белорусского министерства.

В официальном сообщении сказано: «Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами».

Инфоповод: Газпром выставил Белоруссии счёт за газ

«В настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности, — отметили в белорусском министерстве. — Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов».

Читайте материалы сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии