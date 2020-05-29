Минск, , 20:44 — REGNUM Белоруссия успешно перенесёт вторую волну пандемии. Об этом сегодня, 29 мая в Минске заявил Александр Лукашенко.

Во время выступления на Минском тракторном заводе Лукашенко прокомментировал предположения о второй, осенней волне коронавируса и заявил, что к этому времени многие в Белоруссии перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет. По его мнению, 90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно, сообщает президентская пресс-служба.

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«Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. Но, тем не менее, мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги. Банк реконструкции, или Всемирный банк, нам уже выделил $90 млн. Мы их направим на здравоохранение, чтобы еще выше подтянуть систему и лечить людей. Но все только благодаря тому, что мы с вами последние годы вкладывали немалые деньги в систему здравоохранения и подготовку врачей», — поведал Лукашенко.

Сославшись на главу МИД Белоруссии Владимира Макея, Лукашенко рассказал, как повели себя зарубежные дипломаты в Белоруссии, где не были закрыты границы и не принимались карантинные меры. Руководитель республики сказал: «Спрашиваю у министра иностранных дел: а они вывезли свои семьи? Говорит, что нет. Когда их звали домой, отказывались возвращаться и говорили: если вдруг придется поехать, то детей и жен оставим здесь. Это о многом говорит».

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«Сейчас год большой политики, все политизировано, люди одурманены. И очень трудно обычным людям, а порой даже слугам правительства разобраться, что происходит. В этом особенность и сложность нынешнего момента», — подчеркнул Лукашенко, выступая перед работниками МАЗ.