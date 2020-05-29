Ракка, Сирия, , 20:39 — REGNUM Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вечером 28 мая атаковали позиции армии Сирии в южной части провинции Ракка в районе нефтяного месторождения «Ас-Саура», сообщает 29 мая интернет-портал «Аль-Масдар».

По утверждению портала, боевикам удалось вклиниться в позиции сирийских военных, но прибывшие к месту боя подкрепления отбросили их.

Также утверждается, что после этого боестолкновения ВКС России и ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов на территории провинций Ракка и Хомс.

По информации «Аль-Масдар», в результате боестолкновения погибли шестеро сирийских военных и не менее десяти боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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