Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Провести расследование в отношении компании Twitter, которая, как предполагается, может нарушать антииранские санкции, призвал министерство юстиции американский сенатор от штата Техас Тед Круз. Об этом 29 мая сообщил портал Axios, опубликовавший письмо сенатора.

Круз адресовал своё письмо министру юстиции Уильяму Барру и главе минфина Стивену Мнучину. Сенатор призвал открыть расследование в отношении Twitter в связи с возможным нарушением закона об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций международного значения.

Как поясняет сенатор, факт наличия в социальной сети Twitter аккаунтов, принадлежащих лидерам Ирана, нарушает запрет на предоставление американских товаров и услуг лицам, находящимся под действием санкций со стороны США.

При этом Круз отмечает, что компания Twitter предоставляет свои услуги лицам из санкционного списка умышленно, и напомнил, что в феврале текущего года он уже направлял письмо главе компании Twitter с призывом заблокировать аккаунты главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи. Сенатор предупредил компанию Twitter об уголовной ответственности за предоставление аккаунтов чиновникам и лидерам Ирана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп обвинил руководство компании Twitter в поддержке «радикально левых».

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