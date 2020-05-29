Донецк, 29 мая 2020, 20:27 — REGNUM Мирный житель города Горловка получил ранение в ходе обстрела со стороны ВСУ 29 мая, сообщает «Донецкое агентство новостей».
По словам главы городской администрации Ивана Приходько, житель Горловки госпитализирован с пулевым ранением в состоянии средней тяжести.
Уточняется, что ранение житель Горловки получил во время работы в своём огороде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 28 мая нарушили режим прекращения огня в ДНР один раз.
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