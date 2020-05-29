Москва, , 20:07 — REGNUM Внук Евгения Максимовича Примакова, депутат Государственной думы, тележурналист Евгений Примаков может стать главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Напомним, что ряд телеграм-каналов сообщил, что нынешняя глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова вскоре может уйти в отставку. Утверждается, что она уже объявила коллективу Россотрудничества о своем предстоящем уходе. Сейчас идет поиск кандидатуры на пост нового руководителя.

По данным газеты, на этот пост рассматривается несколько кандидатур. Среди претендентов и заместитель Митрофановой Михаил Брюханов.

Однако наиболее вероятным кандидатом на пост главы Россотрудничества, по данным источников, является депутат Госдумы, тележурналист и общественный деятель Евгений Примаков («Единая Россия»).