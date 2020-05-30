Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний прогнозирует более 123 000 случаев смерти от COVID-19 к 20 июня, передает 29 мая CNN.

Прогноз, опубликованный ЦКЗ, опирается на более чем дюжину индивидуальных прогнозов от внешних институтов и исследователей. Новые прогнозы, опубликованные в четверг, прогнозируют около 123 200 смертей к 20 июня, с возможным диапазоном от 115 400 до 134 800 смертей.

«Темпы роста совокупной смертности от COVID-19 продолжают снижаться. Тем не менее, общее число смертей COVID-19, скорее всего, превысит 115 000 к 20 июня», — говорится на сайте ЦКЗ.

В отличие от некоторых других моделей, комплексный прогноз ЦКЗ предлагает только прогнозы на следующий месяц.

На данный момент число смертей от COVID-19 в США превысило 100 тысяч.