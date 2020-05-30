Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Конгрессмен Вэл Демингс, которая рассматривается как соратница Джо Байдена на грядущих президентских выборах в США, обрушилась с критикой на своих бывших коллег по правоохранительным органам после ночи беспорядков по всей стране. Об этом она написала 29 мая в Washington Post.

«Как бывшей женщине в синем, позвольте мне начать с моих братьев и сестер в синем: Какого черта вы делаете?» — пишет Демингс.

Демократ и бывшая начальница полицейского управления Орландо призвала сотрудников правоохранительных органов «использовать мозги», потому что «глупое, бессердечное и безрассудное поведение» может «отнять жизнь или изменить ее навсегда», а «плохие решения могут принести непоправимый вред профессии и разрушить отношения и доверие между полицией и общинами, которым они служат».

Обращение Демингс вышло после того, как на улицы Миннесоты вышли толпы протестующих после того, как в интернете распространилось видео, на котором офицер Миннеаполиса стоял на коленях на шее 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда в течение примерно восьми минут, пока он не перестал реагировать. Позже Флойд был объявлен мертвым. В четверг вечером демонстрации, которые начались с грабежей в среду вечером, обострились, а 3-й полицейский участок города был подожжен.