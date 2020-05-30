Иерусалим, , 01:31 — REGNUM 29 мая министерство здравоохранения Израиля сообщило о новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Таких случаев с вечера 27 мая — 79, что является максимальным показателем за истекшие две недели, передает Ynet.

В случае, если в сутки будет выявляться от 100 новых случаев, правительство может вернуть карантинные меры, напоминает минздрав. Ведомство предупреждает об опасности второй волны уже в ближайшем обозримом будущем.

Особенно часто выявляются новые случаи заражения среди детей. Школы пока не будут вновь закрываться, однако окончательное решение ожидается 30 мая. Уходящий в отставку гендиректор минздрава Моше Бар Симан-Тов предупредил, что действительность может заставить правительство ужесточить меры.