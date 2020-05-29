Брюссель, , 18:52 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что принятие Китаем законопроекта о национальной безопасности подрывает автономию Гонконга и доверие ЕС к китайскому правительству, 29 мая сообщает агентство Reuters.

«Мы считаем, что это серьезно подрывает принцип «одна страны, две системы». Наши отношения с Китаем основаны на взаимном уважении и доверии, это решение ставит их под вопрос» , — заявил Боррель на пресс-конференции.

Новый закон Китая о национальной безопасности вызвал протесты и беспорядки в Гонконге. США и Великобритания намерены поднять вопрос Гонконга в Совете Безопасности ООН.

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