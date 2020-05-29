Брюссель, 29 мая 2020, 18:52 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что принятие Китаем законопроекта о национальной безопасности подрывает автономию Гонконга и доверие ЕС к китайскому правительству, 29 мая сообщает агентство Reuters.
Новый закон Китая о национальной безопасности вызвал протесты и беспорядки в Гонконге. США и Великобритания намерены поднять вопрос Гонконга в Совете Безопасности ООН.
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