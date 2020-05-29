Кострома, , 18:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил актуальные проблемы Костромской области во время общения с губернатором Сергеем Ситниковым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Видеоконференция Владимира Путина и Сергея Ситникова Kremlin.ru

После отчёта о развитии ситуации с COVID-19 в Костромской области глава государства задал вопрос об обеспеченности области медицинскими кадрами. Как рассказал в ответ Сергей Ситников, в последние два года в регионе произошло сокращение количества врачей. На данный момент области не хватает 560 специалистов в сфере здравоохранения. Решать проблему губернатор намерен за счёт заключения целевых договоров с учащимися медицинских вузов, а также обеспечения медиков жильем.

«Сегодня 560 докторов не хватает Костромской области. Средним медицинским персоналом мы обеспечены полностью. Наращиваются меры поддержки: это и дополнительные финансовые средства, и возможность построить своё жильё, получить его бесплатно с возможностью приватизации через шесть лет. Наращиваем объем «целевиков» каждый год. В этом году 120 выпускников медвузов должны прибыть в регион. Надеемся за несколько лет снять проблему с докторами», — отметил Сергей Ситников.

Также президент и губернатор обсудили проблему потерь урожая на сельхозугодьях. Глава региона объяснил это низкой обеспеченностью предприятий специализированной техникой и прошлогодним паводком.

«В прошлом году — июле, августе и сентябре нас буквально заливало, мы тонули. Область первый раз за многие десятилетия столкнулась с серьёзным паводком, собрать 15% урожая не было никакой возможности. Ещё одна причина — низкая энерговооруженность наших предприятий, небольшое количество сельскохозяйственной техники», — заявил губернатор Костромской области.

Владимир Путин в ходе видеоконференции Kremlin.ru

В числе положительных моментов работы губернатора президент России отметил увеличение объемов строительства на 17,6%, рост инвестиций в основной капитал, рост промышленного производства. По мнению главы государства, костромской губернатор держит ситуацию в области «под контролем», «понимает, что происходит», и знает, «что нужно делать».

Читайте ранее в этом сюжете: Костромской губернатор попросил Путина помочь ювелирам