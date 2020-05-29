Гонконг, Китай, , 18:38 — REGNUM Письмо в поддержку готовящегося китайскими властями закона о нацбезопасности Гонконга опубликовала сегодня, 29 мая, глава администрации автономии Кэрри Лам.

Обращаясь к жителям Гонконга, она отметила, что региону необходима помощь в виде такого закона, поскольку автономию атакуют изнутри — атакуют сепаратисты.

Кэрри Лам выразила надежду на полное понимание со стороны земляков. По её словам, власти надеются на поддержку народом нового закона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гонконге сепаратисты продолжают беспорядки. Их действия находят поддержку на Западе.

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