Киев, , 18:21 — REGNUM

Никакого разговора разрушителя СССР с президентом России состояться не может, Владимир Путин не будет говорить даже с нынешним президентом Украины Зеленским, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 мая, комментируя высказывания Леонида Кравчука.

Как сообщалось ранее, экс-президент Украины заявил, что «остановить Россию» можно только жёсткими мерами сил, «объединённых в коалицию по поддержке Украины». Необходимы «полные финансово-экономические санкции» против России, полагает Кравчук. Также он рассказал, с чего начал бы разговор с Владимиром Путиным, если бы такой разговор состоялся.

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«Тот факт, что на Украине сегодня востребована брань в адрес России, ни для кого не секрет. И ничего нового Леонид Кравчук не изобретает: конечно, украинским шовинистам, к которым относится Кравчук, хотелось бы, чтобы появилась некая «международная коалиция», которая «разгромила» бы Россию, а всё её достояние передала бы современной украинской элите. Та бы его освоить не смогла, но, как говорится, «хотя бы надкусила».

Однако мечты мечтами, а действительность действительностью. Так вот, в действительности никакого разговора разрушителя СССР с президентом России состояться не может. Даже с нынешним президентом Украины Зеленским Владимир Путин говорить не будет — во всяком случае, пока тот не одумается по поводу Донбасса. А тот не одумается или ему не дадут одуматься.