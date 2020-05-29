Душанбе, , 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана сегодня, 29 мая, направило ноту МИД России, сообщает департамент информации таджикистанского внешнеполитического ведомства.

Поводом стали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно ситуации на таджикско-киргизской границе, сказанные им в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ 26 мая 2020 года.

Главной претензией таджикистанской стороны было то, что вопрос не был предметом обсуждения в ходе заседания СМИД ОДКБ, а процесс делимитации и демаркации границ — это внутреннее дело стран — участниц Организации, и проводится он на двусторонней основе.

«До сведения российской стороны было доведено, что переговорный процесс по разрешению приграничных вопросов между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой ведется на регулярной основе в рамках межправительственной Комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы, а также рабочих групп по правовым и топографическим вопросам, опираясь на передовую международную практику и положения соответствующих международных правовых инструментов», — подчеркнули в МИД Таджикистана.

Участие третьих стран в вопросе урегулирования пограничных вопросов в таджикистанском внешнеполитическом ведомстве назвали нецелесообразным.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД ОДКБ Сергей Лавров призвал Таджикистан и Киргизию воздерживаться от применения силы в приграничных конфликтах:

«Ситуация на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном — это уже не в первый раз, к сожалению, происходит такое обострение, мы призываем наших союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживались от применения силы, готовы предоставить свои посреднические услуги. И считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше. Мы об этом сегодня нашим друзьям сообщили».

Отметим, что на не делимитированных участках государственной границы Таджикистана и Киргизии регулярно происходят конфликты — зачастую с применением оружия. За десятки лет стороны не сумели урегулировать этот вопрос.