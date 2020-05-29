Киев, , 18:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в верховной Раде законопроект, позволяющий провести призыв резервистов на военную службу без официального объявления мобилизации.

Законопроект зарегистрирован в верховной Раде Украины 28 мая.

Поясняется, что эта законодательная инициатива направлена на усовершенствование отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Кроме того, в законопроекте есть пункты о штрафных санкциях в отношении нарушителей правил воинского учёта.

В частности, за нарушение правил воинского учёта, нарушение порядка мобилизационной подготовки и за умышленную порчу или утрату военно-учетных документов предусмотрены денежные штрафы в размере от 510 до 8500 гривен, что соответствует $19−318.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донбассе после прихода к власти нового украинского президента Зеленского резко возросло количество обстрелов и диверсионных вылазок украинских карателей.

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