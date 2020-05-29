Москва, , 17:44 — REGNUM Министерству обороны России при участии Министерства иностранных дел РФ поручено провести переговоры с Сирийской Арабской Республикой Сирией о передаче российским военным дополнительной акватории и недвижимого имущества для нужд военных баз РФ, размещённых в Сирии.

Об этом сообщается в тексте распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного 29 мая.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», — указано в тексте документа.

Напомним, в Сирии размещены авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и военно-морская база российского ВМФ в порту Тартус.

В январе 2017 года Россия и Сирия подписали соглашение, предусматривающее размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим, а также нахождение российских военных кораблей на территории сирийского порта Тартус, в том числе кораблей с ядерными установками, сроком на 49 лет.

Инфраструктура баз передаётся российской стороне на безвозмездной основе.

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