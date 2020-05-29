Нью-Йорк, США, 29 мая 2020, 17:40 — REGNUM США и Великобритания намерены поднять вопрос нарушения автономии Гонконга со стороны Китая в Совете безопасности ООН, 29 мая сообщает агентство Reuters.
Представительство Великобритании в ООН сообщило журналистам, что вопрос будет поднят неофициально в ходе обсуждения Совбеза за закрытыми дверьми.
Новый китайский закон о национальной безопасности ранее уже вызвал очередные протесты и беспорядки в Гонконге.
Читайте также: В Гонконге арестовали 300 участников протеста