Нью-Йорк, США, , 17:40 — REGNUM США и Великобритания намерены поднять вопрос нарушения автономии Гонконга со стороны Китая в Совете безопасности ООН, 29 мая сообщает агентство Reuters.

Представительство Великобритании в ООН сообщило журналистам, что вопрос будет поднят неофициально в ходе обсуждения Совбеза за закрытыми дверьми.

Новый китайский закон о национальной безопасности ранее уже вызвал очередные протесты и беспорядки в Гонконге.

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