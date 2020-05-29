Киев, , 17:38 — REGNUM Для победы над Россией Украине нужна поддержка со стороны, заявил 29 мая первый украинский президент Леонид Кравчук, сообщает 29 мая «Гордон».

Он заявил, что «остановить Россию, точнее — Кремль и кремлёвских руководителей» можно только жёсткими мерами сил, «объединённых в коалицию по поддержке Украины».

Кравчук добавил, что коалиция нужна, конечно, не только против России, но и вообще против любой агрессии. Хотя Россия, по его словам, вносит свою лепту в эту агрессию, «участвуя в шести военных горячих точках мира», причём участвуя «прямо».

Украинский спикер отметил, что против Москвы нужны «полные финансово-экономические санкции», Россию нужно подвергнуть абсолютно дипизоляции.

Кравчук «Потому что Россия вообще не обращает внимания ни на какие международные соглашения».

Он также упрекнул ЕС за участие в «Северном потоке — 2», ведь Россию можно было бы заставить вести себя «совсем по-другому». Досталось, в частности, президенту Франции Эммануэлю Макрону:

«Но когда мы говорим «санкции», а европейские страны участвуют в «Северном потоке»… Когда мы говорим «санкции» — и тут же говорим: «А как же сделать, чтобы смягчить санкции? Как бы отменить санкции?» … Это же говорит не кто-нибудь, а президент Франции, который является одним из участников минского процесса и встреч в нормандском формате».

Отметим, что Кравчук заявил о недопустимости военных действий, учитывая ядерное оружие.