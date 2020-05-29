Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Твит американского президента Дональда Трампа, в котором он раскритиковал власти города Миннеаполиса (штат Миннесота, США) за бездействие в отношении беспорядков, пометили как нарушающий запрет на оправдание насилия.

Доступ к твиту открыт, но на нём стоит пометка:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1266231100780744704

Напомним, комментируя происходящие в Миннеаполисе беспорядки, вызванные насилием местной полиции над афроамериканцем, глава Штатов написал, что мэр города — слабак.

Президент пообещал отправить в Миннеаполис Национальную гвардию, «чтобы все сделать как надо», если глава города Джейкоб Фрей не начнёт контролировать ситуацию.

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